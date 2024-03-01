ua en ru
Пт, 01 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Николаеве раздался взрыв

Николаев, Пятница 01 марта 2024 20:30
UA EN RU
В Николаеве раздался взрыв Фото: в Николаеве раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Николаеве вечером 1 марта раздался взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Подробной информации о причинах и последствиях взрыва пока нет.

Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.

Обновлено 20:57

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате "прилета" в области возник пожар.

"Спасатели уже работают. В настоящее время информации о пострадавших нет", - добавил он.

Обстрел Украины 1 марта

Россия в ночь на 1 марта снова атаковала территорию Украины, применив дроны-камикадзе типа "Шахед". ПВО удалось "приземлить" 4 из 4 вражеских беспилотников.

Также россияне атаковали Украину пятью зенитными управляемыми ракетами С-300.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Взрыв Война России против Украины
NEWS
Ключ к освобождению Крыма. Зачем Украине ракеты Taurus и решится ли Шольц на поставки
Ключ к освобождению Крыма. Зачем Украине ракеты Taurus и решится ли Шольц на поставки
DAILY
Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта