В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: зафіксовано пуски крилатих ракет

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Повітряні сили попередили про запуск крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Telegram-канал Повітряних сил України.

"Увага! Імовірні пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Орієнтовний час оголошення повітряної тривоги у південних та східних областях – 06.30. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - повідомили у Повітряних силах. Карта повітряних тривог на даний момент (на 07:06): Фото: скріншот карти повітряних тривог України (alerts.in.ua) В Офісі президента закликали не ігнорувати повітряну тривогу. "Не ігноруйте тривогу, працюватиме ППО проти російських ракет", - повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Ракетна атака росіян по Україні Востаннє росіяни атакували подібними ракетами Україну в ніч проти 21 вересня . Вони випустили 43 ракети. Більшість ракет ЗСУ збили.