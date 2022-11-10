У четвер, 10 листопада, у Миколаєві пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Після цього у місті та області оголосили повітряну тривогу. Офіційної інформації про "прильоти" зараз немає.

"У Миколаєві чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Миколаєві вранці 9 листопада було чути звуки вибухів. Після чого у місті оголосили повітряну тривогу.

Також у понеділок, 7 листопада, у Миколаєві пролунали вибухи.

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