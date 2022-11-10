В четверг, 10 ноября, в Николаеве раздались звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Николаеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
После этого в городе и области была объявлена воздушная тревога. Официальной информации о "прилетах" сейчас нет.
Напомним, что в Николаеве утром 9 ноября были слышны звуки взрывов. После чего в городе была объявлена воздушная тревога.
Также в понедельник, 7 ноября, в Николаеве раздались взрывы.
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