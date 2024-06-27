У Миколаєві пролунали вибухи на тлі загрози балістики: "приліт" був за містом

Обстріл України

Нагадаємо, росіяни щодня атакують мирні міста України. Часто їхні ракети та дрони влучають по цивільній інфраструктурі.

Зокрема, сьогодні російські терористи вперше вдарили по Харкову авіабомбою ФАБ-500. Вона влетіла в приватний будинок і не здетонувала.

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