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В Николаеве прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики: "прилет" был за городом

Иллюстративное фото: в Николаеве прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Николаеве сегодня, 27 июня, вечером прозвучали взрывы. На юге была объявлена угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegram и главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"В Николаеве слышны взрывы. Подробности вскоре", - написал мэр. 

Он также призвал местных жителей оставаться в безопасных местах. 

В свою очередь Ким заявил о "прилете" за городом. Оккупанты ударили по лесополосе. 

"Возможно, по разминировщикам", - добавил он. 

До взрывов Воздушные силы предупреждали, что есть угроза применения баллистики с юго-восточного направления. 

Обстрелы Украины

Напомним, россияне ежедневно атакуют мирные города Украины. Часто их ракеты и дроны попадают по гражданской инфраструктуре.

В частности, сегодня российские террористы впервые ударили по Харькову авиабомбой ФАБ-500. Она влетела в частный дом и не сдетонировала.

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