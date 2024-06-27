В Николаеве прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики: "прилет" был за городом

Обстрелы Украины

Напомним, россияне ежедневно атакуют мирные города Украины. Часто их ракеты и дроны попадают по гражданской инфраструктуре.

В частности, сегодня российские террористы впервые ударили по Харькову авиабомбой ФАБ-500. Она влетела в частный дом и не сдетонировала.

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