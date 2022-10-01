У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Миколаєві знову пролунали вибухи, у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Жителів просять залишатися в укриттях або дотримуватись правил "двох стін".

Нагадаємо, в ніч проти 30 вересня російські війська, застосувавши ракету С-300, завдали ракетного удару по житловій дев'ятиповерхівці в Миколаєві.

Пізно ввечері 29 вересня російські війська атакували Миколаїв іранськими дронами-камікадзе. У місті та області зафіксовано попадання ворожих безпілотників до об'єктів інфраструктури.

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