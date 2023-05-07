Росіяни випустили ракети по Україні: що відомо наразі

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У Миколаєві чули вже 4 вибухи цієї ночі. Вони могли бути результатом збиття українськими системами ППО ворожих повітряних цілей.

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В місті пролунав ще один вибух.

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За його словами, було чутно сталося два вибухи. Це були або влучання по місту, або збиття ракет силами ППО, інформація уточнюється. Крім цього він написав, що "будуть ще вибухи".

В регіоні оголошено тривогу, населенню рекомендується не покидати укриття.