У Миколаєві пролунали вибухи

У Миколаєві вночі 27 вересня пролунали вибухи, у місті та області оголошено тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Супільне".
Жителів просять залишатися в укриттях або дотримуватись правил "двох стін".
Нагадаємо, 25 вересня росіяни вночі обстріляли Миколаїв. Внаслідок ударів було пошкоджено житлові будинки, є потрапляння у водопровід.
Крім того, українські бійці збили дрон-камікадзе Shahed-136, яким росіяни намагалися атакувати місто.
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