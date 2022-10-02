У Миколаєві пролунали вибухи
Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
У Миколаєві вночі пролунали вибухи, у місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Жителів просять залишатися в укриттях або дотримуватись правил "двох стін".
Як повідомлялося, у ніч на 1 жовтня російські окупаційні війська знову завдали ракетного удару по Миколаєву. Ворожа ракета С-300 потрапила до житлового будинку та зруйнувала кілька квартир.
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