У Миколаєві представника ТЦК оштрафували через вимкнену бодікамеру

У Миколаєві суд оштрафував військовослужбовця ТЦК на 17 тисяч гривень через відсутність безперервного відеозапису під час оповіщення громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

Дії військовослужбовця кваліфікували як недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду.

Лубінець назвав рішення суду важливим сигналом та вкотре наголосив на необхідності дотримуватися встановлених правил.

"Вкотре наголошую на необхідності дотримання Інструкції, затвердженої наказом МОУ №532. Вона зобов'язує представників ТЦК та СП увімкнути бодікамеру з початку заходів оповіщення та вести безперервний запис до його завершення", - наголосив омбудсман.

Він зауважив, що переривати відеозапис дозволяється лише у визначених правилами виняткових випадках.

Зокрема, це може стосуватися ситуацій, коли в кадр може потрапити військовий об'єкт або інформація з обмеженим доступом. Також передбачені короткочасні перерви через приватні обставини, зокрема відвідування вбиральні чи приймання їжі.

Чому відеофіксація важлива

Лубінець зазначив, що до нього регулярно надходять звернення щодо можливих порушень прав людини під час мобілізаційних заходів. За його словами, у таких ситуаціях часто є лише уривки відео, взаємні звинувачення та різні версії подій.

"Я переконаний: якби кожен захід оповіщення від першої до останньої хвилини безперервно фіксувався на відео, розплутати цей клубок було б значно простіше", - підкреслив він.

За його словами, обов'язкова відеофіксація запроваджена, аби захистити і громадян, і військовослужбовців, а головне - встановити правду.

"Коли ж ми бачимо балаклави, вимкнені камери або взагалі відсутність відеозапису, коли неможливо встановити, хто саме проводив заходи мобілізації, - це вже не про прозорість. Це створює простір для свавілля, безкарності та підриває довіру людей до державних інституцій", - наголосив Лубінець.

На його переконання, якщо представники ТЦК та СП діють законно, професійно і не порушують прав людини, їм нічого приховувати.

"Якщо негайно не покласти край цьому свавіллю, суспільна напруга може призвести до наслідків, які буде неможливо виправити", - попередив омбудсман.