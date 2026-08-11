ua en ru
Вт, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Николаеве представителя ТЦК оштрафовали из-за выключенной бодикамеры

22:20 11.08.2026 Вт
2 мин
Камера должна была работать с начала мероприятий оповещения до их завершения
aimg Мария Науменко
В Николаеве представителя ТЦК оштрафовали из-за выключенной бодикамеры Фото: представители ТЦК во время мобилизационных мероприятий (facebook.com/CherkasyTCK)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Николаеве суд оштрафовал военнослужащего ТЦК на 17 тысяч гривен из-за отсутствия непрерывной видеозаписи во время оповещения граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Действия военнослужащего квалифицировали как халатное отношение к военной службе в условиях особого периода.

Лубинец назвал решение суда важным сигналом и в очередной раз подчеркнул необходимость соблюдения установленных правил.

"В очередной раз подчеркиваю необходимость соблюдения Инструкции, утвержденной приказом МОУ №532. Она обязывает представителей ТЦК и СП включить бодикамеру с начала мер оповещения и вести непрерывную запись до ее завершения", - подчеркнул омбудсман.

Он отметил, что прерывать видеозапись можно только в определенных правилами исключительных случаях.

В частности, это может относиться к ситуациям, когда в кадр может попасть военный объект или информация с ограниченным доступом. Также предусмотрены кратковременные перерывы из-за частных обстоятельств, в том числе посещения туалета или приема пищи.

Почему видеофиксация важна

Лубинец отметил, что в него регулярно поступают обращения о возможных нарушениях прав человека во время мобилизационных мероприятий. По его словам, в таких ситуациях часто есть только отрывки видео, взаимные обвинения и разные версии событий.

"Я убежден: если бы каждая мера оповещения от первой до последней минуты непрерывно фиксировалась на видео, распутать этот клубок было бы гораздо проще", - подчеркнул он.

По его словам, обязательная видеофиксация введена, чтобы защитить и граждан и военнослужащих, а главное - установить правду.

"Когда же мы видим балаклавы, выключенные камеры или вообще отсутствие видеозаписи, когда невозможно установить, кто именно проводил мероприятия по мобилизации, - это уже не о прозрачности. Это создает простор для произвола, безнаказанности и подрывает доверие людей к государственным институтам", - подчеркнул Лубинец.

По его убеждению, если представители ТЦК и СП действуют законно, профессионально и не нарушают права человека, им нечего скрывать.

"Если немедленно не покончить с этим произволом, общественное напряжение может привести к последствиям, которые будет невозможно исправить", - предупредил омбудсман.

Напомним, в конце июля Государственное бюро расследований вместе с Генштабом провело обыски в более чем ста территориальных центрах комплектования по всей Украине в рамках операции "Честный призыв".

Следователей интересовали факты взяток за уклонение от мобилизации и избиения военнообязанных.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Николаев ТЦК Дмитрий Лубинец Мобилизация в Украине
Новости
На Ровенщине после взрывов вспыхнул пожар на предприятии: что известно
На Ровенщине после взрывов вспыхнул пожар на предприятии: что известно
Аналитика
"Сейчас Украина имеет преимущество в войне": интервью с послом Британии Нилом Кромптоном
Милан Лелич, Роман Кот "Сейчас Украина имеет преимущество в войне": интервью с послом Британии Нилом Кромптоном