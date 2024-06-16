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У Миколаєві попередили про відключення водопостачання: дата та причина

Неділя 16 червня 2024 20:47
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У Миколаєві попередили про відключення водопостачання: дата та причина Ілюстративне фото: у Миколаєві будуть відключати воду 17 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Миколаєві 17 та 18 червня буде припинено водопостачання. Містян просять зробити запаси води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Завтра, 17 червня, з 09.00 буде припинено водопостачання у Миколаєві. Відключення пов'язано з аварією на очисних спорудах водопроводу", - сказано у повідомленні.

За його даними, ремонтні роботи триватимуть до 20:00 вівторка, 18 червня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що для чотирьох міст Донецької області буде скорочено подачу води в неділю, 16 червня. Причина - ремонт на одній із ділянок водопроводу.

Крім того, на початку травня у центрі Києва сталася аварія на трубопроводі, через що декілька вулиць залишилися без води.

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Миколаїв Водопостачання
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