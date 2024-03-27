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У Миколаєві побудують новий водопровід, проєкт підготують в короткі терміни, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок російських терористичних обстрілів, а також підриву Каховської ГЕС у Миколаєві виникла проблема з водопостачанням. В місті побудують новий водопровід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Внаслідок постійних російських обстрілів на початку повномасштабного вторгнення та підриву Росією Каховської ГЕС у Миколаєві виникла проблема з водопостачанням. Для її розв’язання Уряд загалом виділив уже понад 1,3 млрд гривень. Забезпечено подачу технічної води", - розповів прем'єр. 

Зокрема для покращення доступу до питної води, наразі розроблюється комплексне рішення, яке також включає будівництво нового водогону. Відповідний проєкт підготують вже в короткі терміни. Сьогодні ж, 27 березня, під час засідання було розглянуто пропозиції й джерела надходження коштів. 

"За результатами наради доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва протягом цього року, а також невідкладно розпочати проєктування і будівництво нового водогону для забезпечення міста питною водою", - додав Шмигаль. 

Проблеми з водопостачанням Миколаєва 

Ще у квітні 2022 року російські терористи зруйнували водопровід, через який місто отримувало питну воду. 

В березні 2023 року директор "Миколаївводоканалу" Борис Дуденко попереджав про ризик руйнування системи каналізації через вплив солоної води. За його словами, в місті було ліквідовано сотні витоків, а після подачі солоної води кількість аварій на добу зросла до 10-15 разів. 

Як відзначив вище Шмигаль, проблема з водою також погіршилась після того, як російські терористи підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня 2023 року. Внаслідок цього частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена.

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Миколаїв