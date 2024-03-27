У Миколаєві побудують новий водопровід, проєкт підготують в короткі терміни, - Шмигаль

"Внаслідок постійних російських обстрілів на початку повномасштабного вторгнення та підриву Росією Каховської ГЕС у Миколаєві виникла проблема з водопостачанням. Для її розв’язання Уряд загалом виділив уже понад 1,3 млрд гривень. Забезпечено подачу технічної води", - розповів прем'єр.

Зокрема для покращення доступу до питної води, наразі розроблюється комплексне рішення, яке також включає будівництво нового водогону. Відповідний проєкт підготують вже в короткі терміни. Сьогодні ж, 27 березня, під час засідання було розглянуто пропозиції й джерела надходження коштів.

"За результатами наради доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва протягом цього року, а також невідкладно розпочати проєктування і будівництво нового водогону для забезпечення міста питною водою", - додав Шмигаль.

Проблеми з водопостачанням Миколаєва

Ще у квітні 2022 року російські терористи зруйнували водопровід, через який місто отримувало питну воду.

В березні 2023 року директор "Миколаївводоканалу" Борис Дуденко попереджав про ризик руйнування системи каналізації через вплив солоної води. За його словами, в місті було ліквідовано сотні витоків, а після подачі солоної води кількість аварій на добу зросла до 10-15 разів.

Як відзначив вище Шмигаль, проблема з водою також погіршилась після того, як російські терористи підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня 2023 року. Внаслідок цього частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена.