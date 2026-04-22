У Миколаєві підняли тарифи на проїзд: скільки коштуватиме квиток уже з квітня

14:01 22.04.2026 Ср
2 хв
Найвищі ціни діятимуть для віддалених районів. Куди поїздка обійдеться найдорожче?
aimg Василина Копитко
Комунальні автобуси подорожчають з квітня, електротранспорт - з травня (фото: facebook.com mkradagov)

Підвищення вартості торкнеться комунальних автобусів, тролейбусів, трамваїв, а також приватних "маршруток". Основною причиною називають подорожчання пального та запчастин.

Головне:

  • Поетапне підвищення: Нові ціни на автобуси та маршрутки діють з 27 квітня, на електротранспорт - з 4 травня.
  • Вартість автобусів: Проїзд у комунальних автобусах зросте до 20 грн.
  • Електротранспорт: Квиток у трамваї та тролейбусі коштуватиме 15 грн (паперовий) або 12 грн (через QR-код).
  • Маршрутки: Стандартний тариф становитиме 18-20 грн, до віддалених районів (Матвіївка, Корениха) - від 25 до 30 грн.
  • Причина: Двократне здорожчання дизельного палива (з 45 до 86 грн) та зростання витрат на запчастини.

Електротранспорт (трамваї та тролейбуси)

Нові тарифи почнуть діяти з 4 травня:

  • Паперовий квиток - 15 грн;
  • Оплата через QR-код - 12 грн.

Хоча економічно обґрунтований тариф зараз перевищує 26 грн, ціну вдалося стримати завдяки дотаціям із бюджету.

Комунальні автобуси ("Миколаївпастранс")

Вартість проїзду зросте на 5 гривень. З 27 квітня квиток коштуватиме 20 грн.

Маршрутні таксі

Нові тарифи в приватному транспорті також вступають у силу з 27 квітня:

  • дистанція до 10 км - 18 грн;
  • понад 10 км - 20 грн.

Спеціальні тарифи для віддалених районів:

  • Варварівка - 20 грн;
  • Матвіївка та Велика Корениха - 25 грн;
  • Мала Корениха - 30 грн.

