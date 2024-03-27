У Миколаєві під час тривоги пролунали вибухи, росіяни атакували балістикою

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відзначив, що, згідно з попередньою інформацією, російські терористи атакували балістикою. Також він закликав цивільних реагувати на тривогу.

Повітряна тривога в Україні

О 14:17 Повітряні сили України попередили про активність ворожої авіації на північно-східному напрямку та заявили про ризик застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів. Також пізніше тривогу було оголошено в низці областей через загрозу балістичного ураження.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Атака на Україну 27 березня

У ніч на 27 березня росіяни атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed, які були запущені з Курської області. Загалом ворог застосував 13 безпілотників. Загалом протиповітряна оборона знищила 10 дронів у Харківській, Сумській та Київській областях.