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У Миколаєві під час тривоги пролунали вибухи, росіяни атакували балістикою

Фото: у Миколаєві під час тривоги пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи атакували Миколаїв балістичним озброєнням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відзначив, що, згідно з попередньою інформацією, російські терористи атакували балістикою. Також він закликав цивільних реагувати на тривогу. 

Повітряна тривога в Україні 

О 14:17 Повітряні сили України попередили про активність ворожої авіації на північно-східному напрямку та заявили про ризик  застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів. Також пізніше тривогу було оголошено в низці областей через загрозу балістичного ураження. 

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Атака на Україну 27 березня 

У ніч на 27 березня росіяни атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed, які були запущені з Курської області. Загалом ворог застосував 13 безпілотників. Загалом протиповітряна оборона знищила 10 дронів у Харківській, Сумській та Київській областях. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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