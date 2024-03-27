В Николаеве во время тревоги прогремели взрывы, россияне атаковали баллистикой

Городской голова Николаева Александр Сенкевич отметил, что, согласно предварительной информации, российские террористы атаковали баллистикой. Также он призвал гражданских реагировать на тревогу.

Воздушная тревога в Украине

В 14.17 Воздушные силы Украины предупредили об активности вражеской авиации на северо-восточном направлении и заявили о риске применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов. Также позже тревога была объявлена в ряде областей из-за угрозы баллистического поражения.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Атака на Украину 27 марта

В ночь на 27 марта россияне атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed, которые были запущены из Курской области. В целом враг применил 13 беспилотников. В общем противовоздушная оборона уничтожила 10 дронов в Харьковской, Сумской и Киевской областях.