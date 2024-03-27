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В Николаеве во время тревоги прогремели взрывы, россияне атаковали баллистикой

Фото: в Николаеве во время тревоги раздался взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы атаковали Николаев баллистическим вооружением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Николаева Александра Сенкевича.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич отметил, что, согласно предварительной информации, российские террористы атаковали баллистикой. Также он призвал гражданских реагировать на тревогу. 

Воздушная тревога в Украине

В 14.17 Воздушные силы Украины предупредили об активности вражеской авиации на северо-восточном направлении и заявили о риске применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов. Также позже тревога была объявлена в ряде областей из-за угрозы баллистического поражения.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Атака на Украину 27 марта 

В ночь на 27 марта россияне атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed, которые были запущены из Курской области. В целом враг применил 13 беспилотников. В общем противовоздушная оборона уничтожила 10 дронов в Харьковской, Сумской и Киевской областях. 

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