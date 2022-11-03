У Миколаєві під час тривоги чутно звуки вибухів

У Миколаєві ввечері 3 листопада пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, звуки було чутно близько 23:38 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.
Нагадаємо, Росія здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту.
Україна закликала Пекін вимагати від Москви негайного припинення атак по критичній інфраструктурі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.