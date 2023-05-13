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У Миколаєві один зі снарядів влучив на територію дитсадка, - мер

Фото: у Миколаєві снаряд влучив на територію дитсадка (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія вночі випустила два снаряди по Миколаєву. Один з них влучив на територію дитсадка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Виявили два попадання снарядів. Один у найближче підприємство, інший на території дитячого садка. Тут немає жодних військових об'єктів, ми готували цей садочок до відкриття, тому прибрали територію", - зазначив він.

Через влучання боєприпасу на територію дитсадка декілька сусідніх будинків зазнали пошкоджень. Зокрема, у більшості квартир вибиті вікна на двері.

За словами мера, через нічний обстріл троє жителів Миколаєва отримали поранення. Одного постраждалого госпіталізували.

Фото: у Миколаєві снаряд влучив на територію дитсадка (facebook.com/DSNSMYKOL)

Нагадаємо, Росія вночі атакувала Миколаїв, внаслідок чого у місті виникли пожежі.

Також російські війська атакували Хмельницьку область, зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

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