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У Миколаєві невідомі намагалися підпалити синагогу: поліція проводить розслідування

Фото: синагогу в Миколаєві намагалися підпалити (mk.npu.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

У Миколаєві невідомі вчинили напад на синагогу, кинувши пляшку з запальною сумішшю в її фасад. Охоронцю синагоги вдалося швидко ліквідувати вогонь..

У ніч на 31 грудня у середмісті Миколаєва невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у фасад молитовного будинку. Завдяки оперативній реакції охоронця займання вдалося швидко ліквідувати, запобігши значним пошкодженням.

На місці події правоохоронці вилучили залишки продуктів горіння та скляної ємності, які можуть стати доказами у розслідуванні.

Розслідування та кваліфікація події

Слідчі відділення поліції кваліфікували інцидент за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Наразі триває комплекс слідчо-розшукових заходів:

  • Аналіз записів із камер відеоспостереження.
  • Встановлення свідків та очевидців події.
  • Ідентифікація осіб, причетних до нападу.

Правоохоронці закликають усіх, хто володіє інформацією, яка може допомогти у розслідуванні, звернутися до поліції.

Нагадаємо, що Служба безпеки України спільно з Національною поліцією протягом доби затримали дві групи диверсантів. Вони здійснювали підпали військових автомобілів ЗСУ в Києві та Харкові.

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