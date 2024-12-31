У Миколаєві невідомі намагалися підпалити синагогу: поліція проводить розслідування

У Миколаєві невідомі вчинили напад на синагогу, кинувши пляшку з запальною сумішшю в її фасад. Охоронцю синагоги вдалося швидко ліквідувати вогонь..
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Миколаївській області
У ніч на 31 грудня у середмісті Миколаєва невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у фасад молитовного будинку. Завдяки оперативній реакції охоронця займання вдалося швидко ліквідувати, запобігши значним пошкодженням.
На місці події правоохоронці вилучили залишки продуктів горіння та скляної ємності, які можуть стати доказами у розслідуванні.
Слідчі відділення поліції кваліфікували інцидент за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Наразі триває комплекс слідчо-розшукових заходів:
Правоохоронці закликають усіх, хто володіє інформацією, яка може допомогти у розслідуванні, звернутися до поліції.
Нагадаємо, що Служба безпеки України спільно з Національною поліцією протягом доби затримали дві групи диверсантів. Вони здійснювали підпали військових автомобілів ЗСУ в Києві та Харкові.