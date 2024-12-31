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В Николаеве неизвестные пытались поджечь синагогу: полиция проводит расследование

Фото: синагогу в Николаеве пытались поджечь (mk.npu.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

В Николаеве неизвестные совершили нападение на синагогу, бросив бутылку с зажигательной смесью в ее фасад. Охраннику синагоги удалось быстро ликвидировать огонь.

В ночь на 31 декабря в центре Николаева неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в фасад молитвенного дома. Благодаря оперативной реакции охранника возгорание удалось быстро ликвидировать, предотвратив значительные повреждения.

На месте происшествия правоохранители изъяли остатки продуктов горения и стеклянной емкости, которые могут стать доказательствами в расследовании.

Расследование и квалификация события

Следователи отделения полиции квалифицировали инцидент по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Сейчас продолжается комплекс следственно-розыскных мероприятий:

  • Анализ записей с камер видеонаблюдения.
  • Установление свидетелей и очевидцев происшествия.
  • Идентификация лиц, причастных к нападению.

Правоохранители призывают всех, кто владеет информацией, которая может помочь в расследовании, обратиться в полицию.

 

Напомним, что Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией в течение суток задержали две группы диверсантов. Они осуществляли поджоги военных автомобилей ВСУ в Киеве и Харькове.

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НиколаевПожар