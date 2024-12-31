В Николаеве неизвестные пытались поджечь синагогу: полиция проводит расследование

В Николаеве неизвестные совершили нападение на синагогу, бросив бутылку с зажигательной смесью в ее фасад. Охраннику синагоги удалось быстро ликвидировать огонь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Николаевской области
В ночь на 31 декабря в центре Николаева неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в фасад молитвенного дома. Благодаря оперативной реакции охранника возгорание удалось быстро ликвидировать, предотвратив значительные повреждения.
На месте происшествия правоохранители изъяли остатки продуктов горения и стеклянной емкости, которые могут стать доказательствами в расследовании.
Следователи отделения полиции квалифицировали инцидент по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Сейчас продолжается комплекс следственно-розыскных мероприятий:
Правоохранители призывают всех, кто владеет информацией, которая может помочь в расследовании, обратиться в полицию.
Напомним, что Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией в течение суток задержали две группы диверсантов. Они осуществляли поджоги военных автомобилей ВСУ в Киеве и Харькове.