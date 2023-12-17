В Николаеве людей во время тревоги не впустили в укрытие: полиция начала расследование
Правоохранители возбудили уголовное расследование по факту оставления граждан в опасности во время воздушной тревоги в Николаеве в субботу, 16 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины в Telegram.
Отмечается, что полицейские обнаружили факт недопуска участников массовых мероприятий к укрытию во время объявления воздушной тревоги.
Следователи Николаевского районного управления возбудили уголовное производство по части 1 статьи 135 Уголовного кодекса Украины "Оставление в опасности".
Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают все происшествия и проводят следственные мероприятия.
Воздушная тревога 16 декабря
В субботу вечером, 16 декабря в ряде областей Украины было объявлено о воздушной тревоге. Военные сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.
Также в ночь на 16 декабря террористы атаковали Украину ударными БПЛА. Враг применил 31 беспилотник. Для отражения были задействованы истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил.
Все подробности этой атаки можно прочитать по ссылке.
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