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В Николаеве людей во время тревоги не впустили в укрытие: полиция начала расследование

Николаев, Воскресенье 17 декабря 2023 00:10
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В Николаеве людей во время тревоги не впустили в укрытие: полиция начала расследование Фото: полиция расследует факт недопуска граждан к укрытию во время тревоги в Николаеве (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Правоохранители возбудили уголовное расследование по факту оставления граждан в опасности во время воздушной тревоги в Николаеве в субботу, 16 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины в Telegram.

Отмечается, что полицейские обнаружили факт недопуска участников массовых мероприятий к укрытию во время объявления воздушной тревоги.

Следователи Николаевского районного управления возбудили уголовное производство по части 1 статьи 135 Уголовного кодекса Украины "Оставление в опасности".

Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают все происшествия и проводят следственные мероприятия.

Воздушная тревога 16 декабря

В субботу вечером, 16 декабря в ряде областей Украины было объявлено о воздушной тревоге. Военные сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.

Также в ночь на 16 декабря террористы атаковали Украину ударными БПЛА. Враг применил 31 беспилотник. Для отражения были задействованы истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил.

Все подробности этой атаки можно прочитать по ссылке.

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Николаев полиция Расследование воздушная тревога
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