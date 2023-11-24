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У Миколаєві лунають вибухи

Фото: у Миколаєві чули вибухи (facebook.com/SenkevichNikolaev)
Автор: Марія Кучерявець

У Миколаєві сьогодні, 24 пролунали вибухи. В місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією місцевих пабліків та видань, в Миколаєві чули спочатку один вибух, потім були й повторні.

Станом на 10:41 мапа повітряних тривог виглядає так:

Втім, один із місцевих Telegram-каналів пише, що вибухи лунали не в самому Миколаєві, а за містом.

"Все гаразд у Миколаєві", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що офіційної інформації щодо причини вибухів не було.

Оновлено. О 10:43 в Миколаєві та області оголосили відбій повітряної тривоги.

Нічна атака РФ по Україні

Нагадаємо, що в ніч на 24 листопада російські війська атакувала Україну трьома ударними БПЛА типу "Шахед" із південно-східного напрямку. Усі три дрони було знищено силами та засобами Повітряних Сил. Один з них збили над Миколаївською областю.

 Також противник запускав дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Детальніше про нічну атаку РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

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МиколаївВибух