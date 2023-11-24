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В Николаеве раздаются взрывы

Фото: в Николаеве слышали взрывы (facebook.com/SenkevichNikolaev)
Автор: Мария Кучерявец

В Николаеве сегодня, 24 прогремели взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По информации местных пабликов и изданий, в Николаеве слышали сначала один взрыв, затем последовали и повторные.

По состоянию на 10:41 карта воздушных тревог выглядит так:

Впрочем, один из местных Telegram-каналов пишет, что взрывы раздавались не в самом Николаеве, а за городом.

"Все хорошо в Николаеве", - говорится в сообщении.

Отметим, что официальной информации о причинах взрывов не было.

Обновлено. В 10:43 в Николаеве и области объявили отбой воздушной тревоги.

Ночная атака РФ по Украине

Напомним, что в ночь на 24 ноября российские войска атаковали Украину тремя ударными БПЛА типа "Шахед" с юго-восточного направления. Все три дроны были уничтожены силами и средствами Воздушных сил. Один из них был сбит над Николаевской областью.

Также противник запускал две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Детальнее о ночной атаке РФ - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 

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НиколаевВзрыв