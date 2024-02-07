У Миколаєві кількість постраждалих через атаку зросла до 6

Як пише поліція, внаслідок ударів загинула людина. Зокрема наразі відомо про шістьох постраждалих.

"Три приватних будинки знищено та більше 70 пошкоджено, також пошкоджень зазнали відділення пошти та столярна майстерня. Інформація уточнюється", - пише пресслужба.

На місці подій працюють правоохоронці, які продовжують фіксувати наслідки ударів, а також збирати докази військового злочині країни-терориста. Зокрема опитують громадян й надають психологічну допомогу потерпілим.

Масований обстріл України

Сьогодні, 7 лютого, ворог вдався до чергового масованого удару по території України. Терористи застосували БпЛА, крилаті, балістичні й зенітні керовані ракети. Загалом було запущено 64 засоби повітряного нападу.

Протиповітряна оборона знищила 44 повітряні цілі. До захисту України залучались зенітні ракетні війська, винищувальна авіація Повітряних сил й не тільки.

Детальніше про наслідки масованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна

Ракетний удар по Миколаєву

Ворог атакував Миколаїв ракетами й "Шахедами". Внаслідок ударів є пошкодження у двох локаціях - житловому приватному секторі й на об'єкті інфраструктури. У першому пошкоджені десятки будинків. Ракета влучила у дорогу, утворилася велика вирва. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки.

Внаслідок влучання на території інфраструктурного об'єкта виникла пожежа, яка пізніше була локалізована.

Також є пошкодження газових і водопровідних мереж.