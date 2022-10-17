У Миколаєві дрони окупантів пошкодили цистерни з олією: вона тече вулицями

Кім підтвердив, що російські війська атакували підприємство, тому є влучання в ємкості з олією.

За даними ЗМІ, після влучання виникла пожежа, яку швидко локалізували рятівники ДСНС. Проте у цистернах утворилися пробоїни, через які почала витікати олія. Вона заливає територію підприємства і вже тече вулицями. Зазначається, що олія стікає до міської зливової каналізації.

Керівництво підприємства уточнює, що у цистернах було близько 7,5 тисяч тонн соняшникової олії.

Фото: у Миколаєві дрони пошкодили цистерни з олією (novosti-n.org)