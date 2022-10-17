В Николаеве дроны оккупантов повредили цистерны с маслом: оно течет по улицам

Ким подтвердил, что российские войска атаковали предприятие, поэтому есть попадание в емкости с растительным маслом.

По данным СМИ, после попадания возник пожар, который быстро локализовали спасатели ГСЧС. Однако в цистернах образовались пробоины, из-за которых начало вытекать масло. Оно заливает территорию предприятия и течет уже по улицам. Отмечается, что масло стекает в городскую ливневую канализацию.

Руководство предприятия уточняет, что в цистернах было около 7,5 тысячи тонн подсолнечного масла.

Фото: в Николаеве дроны повредили цистерны с маслом (novosti-n.org)