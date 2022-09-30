У Миколаєві чутно потужні вибухи, - мер

У Миколаєві в ніч проти 30 вересня чутно звуки вибухів. У місті оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.
"Миколаїв - потужні вибухи! Залишайтесь в укриттях", - зазначив мер.
Сєнкевич вказав, що повітряна тривога в місті триває з 22:42 години 29 вересня.
Наголошуємо, що не варто нехтували власним життя та здоров'ям, необхідно пройти до укриття.
Там слід перебувати до моменту, поки остаточно не буде впевненості в тому, що небезпека минула.
Нагадаємо, російські окупанти атакували Миколаїв з дронів-камікадзе. Було зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури.
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