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В Николаеве слышны взрывы: что известно

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Николаев, Среда 09 ноября 2022 08:21
В Николаеве слышны взрывы: что известно Фото: в Николаеве прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Николаеве утром 9 ноября были слышны звуки взрывов. После чего в городе объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Миколаїв".

Местные Telegram-каналы сообщают, что после взрывов над городом наблюдается дым.

Официальной информации о "прилетах" в настоящий момент нет.

Напомним, этой ночью российские оккупанты нанесли массированный удар дронами-камикадзе по Днепропетровской области. В результате атак пострадали четыре человека, а также разрушены склады предприятия.

Кроме того, украинская система противовоздушной обороны уничтожила 5 вражеских "Шахедов".

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