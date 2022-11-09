В Николаеве слышны взрывы: что известно

В Николаеве утром 9 ноября были слышны звуки взрывов. После чего в городе объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Миколаїв ".

Официальной информации о "прилетах" в настоящий момент нет.

Местные Telegram-каналы сообщают, что после взрывов над городом наблюдается дым.

Напомним, этой ночью российские оккупанты нанесли массированный удар дронами-камикадзе по Днепропетровской области. В результате атак пострадали четыре человека, а также разрушены склады предприятия.

Кроме того, украинская система противовоздушной обороны уничтожила 5 вражеских "Шахедов".

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