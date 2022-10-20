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У Миколаєві чути вибухи: що відомо

Фото: у Миколаєві повідомляють про вибухи 20 жовтня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 20 жовтня, у Миколаєві лунають вибухи. Про них повідомили до оголошення тривоги, про яку стало відомо о 9.04.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Миколаєві було чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Оновлено 10.00. Окупанти вдарили по Миколаєву ракетами С-300.

"Прильоти C-300 по місту. Без жертв і руйнувань. Тільки газони псують", - написав у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, в Миколаєві в ніч на 20 жовтня пролунали вибухи. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Як повідомлялось, вночі 20 жовтня російські окупанти атакували Миколаївську область дронами-камікадзе. Над регіоном сили ППО збили 14 "шахедів".

Крім того, ввечері, 19 жовтня, у Миколаєві було чути гучний вибух. Повітряну тривогу у регіоні не оголошували. Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, окупанти "вирішили питання" з пам'ятником "Співробітникам міліції".

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Миколаїв