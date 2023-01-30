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У Миколаєві частково відновили вуличне освітлення

Фото: у Миколаєві частково відновили вуличне освітлення (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Миколаєві відсьогодні частково вмикатимуть вуличне освітлення, яке працюватиме працюватиме з 17:00 до 23:00 у нічному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Відсьогодні в Миколаєві частково вмикаємо вуличне освітлення", - написав Сєнкевич.

Освітлення працюватиме з 17:00 до 23:00 у нічному режимі, тобто горітимуть не всі ліхтарі. Але принаймні жителям міста буде зручніше діставатись з роботи додому

Мер уточнив, що вмикатимуть лише ті мережі, де встановлені LED-лампи. Тим часом комунальники будуть поступово оновлювати вуличне освітлення і встановлювати саме енергозберігаючі лампи, щоб можна було розширити перелік вулиць, де увечері горітиме світло.

Нагадаємо, сьогодні, 30 січня, у Миколаєві та області діють погодинні відключення електроенергії.

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МиколаївЕлектроенергія