У Миколаєві частково відновили вуличне освітлення

У Миколаєві відсьогодні частково вмикатимуть вуличне освітлення, яке працюватиме працюватиме з 17:00 до 23:00 у нічному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Відсьогодні в Миколаєві частково вмикаємо вуличне освітлення", - написав Сєнкевич.

Освітлення працюватиме з 17:00 до 23:00 у нічному режимі, тобто горітимуть не всі ліхтарі. Але принаймні жителям міста буде зручніше діставатись з роботи додому

Мер уточнив, що вмикатимуть лише ті мережі, де встановлені LED-лампи. Тим часом комунальники будуть поступово оновлювати вуличне освітлення і встановлювати саме енергозберігаючі лампи, щоб можна було розширити перелік вулиць, де увечері горітиме світло.