В Николаеве частично восстановили уличное освещение

В Николаеве отныне будут частично включать уличное освещение, которое будет работать с 17:00 до 23:00 в ночном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Николаева Александра Сенкевича.

"С сегодняшнего дня в Николаеве частично включаем уличное освещение", - написал Сенкевич.

Освещение будет работать с 17:00 до 23:00 в ночном режиме, то есть будут гореть не все фонари. Но, по крайней мере, жителям города будет удобнее добираться с работы домой

Мэр уточнил, что будут включать только сети, где установлены LED-лампы. Тем временем, коммунальщики будут постепенно обновлять уличное освещение и устанавливать именно энергосберегающие лампы, чтобы можно было расширить перечень улиц, где вечером будет гореть свет.