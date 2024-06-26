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У Миколаєві було чути вибухи

Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві після опівночі, 26 червня, було чути вибухи. В цей час в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Миколаїв".

Вибухи в районі міста пролунали близько 00:01. Зазначається, що вибухів було кілька.

Перед тим в командуванні Повітряних сил Збройних сил України попереджали фіксацію активності ворожої тактичної авіації на сході та півдні, та про загрозу застосування російськими окупантами авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Новина доповнюється...

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МиколаївВибухиВійна в Україні