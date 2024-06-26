У Миколаєві було чути вибухи

У Миколаєві після опівночі, 26 червня, було чути вибухи. В цей час в області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ракетних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Миколаїв".
Вибухи в районі міста пролунали близько 00:01. Зазначається, що вибухів було кілька.
Перед тим в командуванні Повітряних сил Збройних сил України попереджали фіксацію активності ворожої тактичної авіації на сході та півдні, та про загрозу застосування російськими окупантами авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
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