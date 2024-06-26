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В Николаеве были слышны взрывы

Фото: в Николаеве раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Николаеве после полуночи, 26 июня, были слышны взрывы. В это время в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Миколаїв".

Взрывы в районе города раздались около 00:01.

Отмечается, что взрывов было несколько.

Перед этим в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждали о фиксации активности вражеской тактической авиации на востоке и юге, и про угрозу применения российскими оккупантами авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Воздушные удары РФ по Украине

Напомним, российские захватчики практически ежедневно наносят по территории Украины воздушные удары с применением различных средств поражения. При этом в течение последних месяцев войска РФ усилили обстрелы городов в прифронтовых регионах.

Так, например, враг активно бьет по Харькову и по области. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российские террористы постоянно испытывают модифицированные боеприпасы, и используют Харьков как плацдарм для своих тренировок.

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НиколаевВойна в УкраинеВзрывы