У Миколаєві було чути вибух

В районі міста Миколаїв сьогодні вранці, 15 грудня, пролунав вибух. В області перед тим була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма та мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.
Вибух у Миколаєві було чути близько сьомої ранку.
"У Миколаєві було чутно вибух. Подробиці згодом", - розповів миколаївський міський голова.
"В місті пролунав вибух, інформацію уточнюємо", - написав Кім у своєму Telegram о 07.06.
Пізніше він додав, що "на місце виїхали служби".
Разом з тим чиновник не вказав наразі деталей стосовно того, з чим міг бути пов'язаний вибух у місті.
Між тим моніторингові групи пишуть, що є влучання у Заводському районі Миколаєва. Але не уточнюється, яке озброєння було застосоване противником для обстрілу.
Раніше повідомлялося, що з вечора 14 грудня був зафіксований запуск окупантами "Шахедів", у зв'язку з чим в низці областей України була оголошена повітряна тривога.
Пізніше у ніч проти 15 грудня оголошували тривогу у багатьох регіонах через загрозу балістики.
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