UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

У Миколаєві було чути вибух

Ілюстративне фото: у Миколаєві пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В районі міста Миколаїв сьогодні вранці, 15 грудня, пролунав вибух. В області перед тим була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма та мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Вибух у Миколаєві було чути близько сьомої ранку.

"У Миколаєві було чутно вибух. Подробиці згодом", - розповів миколаївський міський голова.

"В місті пролунав вибух, інформацію уточнюємо", - написав Кім у своєму Telegram о 07.06.

Пізніше він додав, що "на місце виїхали служби".

Разом з тим чиновник не вказав наразі деталей стосовно того, з чим міг бути пов'язаний вибух у місті.

Між тим моніторингові групи пишуть, що є влучання у Заводському районі Миколаєва. Але не уточнюється, яке озброєння було застосоване противником для обстрілу.

Раніше повідомлялося, що з вечора 14 грудня був зафіксований запуск окупантами "Шахедів", у зв'язку з чим в низці областей України була оголошена повітряна тривога.

Пізніше у ніч проти 15 грудня оголошували тривогу у багатьох регіонах через загрозу балістики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївВибухАтака дронів