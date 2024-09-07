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У Миколаєві було чути вибух

Фото: у Миколаєві
Автор: Володимир Костирін

У районі Миколаєва у ніч проти 7 вересня пролунав вибух. У цей час в області оголошена повітряна тривога через ворожі ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Миколаїв".

Зазначається, що вибух було чути у Миколаєві приблизно о пів на другу годину ночі.

Між тим місцева влада не повідомляла про якісь "прильоти" внаслідок дронової атаки. Додамо, що миколаївські пабліки писали, що звук вибуху може бути пов'язаний з роботою ППО в області.

За даними Telegram-каналу "Николаевский Ванек", один з "Шахедів" прямував у бік Корабельного району з Кульбакіно.

Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про фіксацію дронів-камікадзе противника у Миколаївській області. Повітряні цілі російських загарбників у цьому регіоні рухалися курсом на північний захід.

Атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що ввечері 6 вересня був зафіксований рух дронів-камікадзе російських окупантів у бік України. Так, у кількох областях була оголошена повітряна тривога.

Станом на цей час, за даними Повітряних сил ЗСУ, в небі над Україною фіксується понад десять напрямків руху "Шахедів".

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МиколаївВибухАтака дронів