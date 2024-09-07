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В Николаеве был слышен взрыв

Фото: в Николаеве
Автор: Владимир Костырин

В районе Николаева в ночь на 7 сентября прогремел взрыв. В это время в области объявлена воздушная тревога из-за вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Миколаїв".

Отмечается, что взрыв был слышен в Николаеве примерно в половину второго ночи.

Между тем местные власти не сообщали о каких-либо "прилетах" в результате дроновой атаки. Добавим, что николаевские паблики писали, что звук взрыва может быть связан с работой ПВО в области.

По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", один из "Шахедов" направлялся в сторону Корабельного района из Кульбакино.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ информировали о фиксации дронов-камикадзе противника в Николаевской области. Воздушные цели российских захватчиков в этом регионе двигались курсом на северо-запад.

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером 6 сентября было зафиксировано движение дронов-камикадзе российских оккупантов в сторону Украины. Так, в нескольких областях была объявлена ​​воздушная тревога.

На данный момент, по данным Воздушных сил ВСУ, в небе над Украиной фиксируется более десяти направлений движения "Шахедов".

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НиколаевВзрывАтака дронов