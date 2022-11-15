До Миколаєва вперше з початку війни прибув пасажирський поїзд

"Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабної війни запустила пасажирський поїзд до Миколаєва. Він уже прибув до міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УЗ в Telegram.
Компанія одержала дозвіл на перевезення від Миколаївської обласної адміністрації. Перший поїзд до Миколаєва вийшов учора з Києва.
Як повідомляє видання "Суспільне Миколаїв", рейс уже прибув до міста.
Графік рейсу Київ – Миколаїв:
Поїзд курсуватиме парними числами зі столиці та непарними - з Миколаєва.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" має намір відновити залізничне сполучення з нещодавно звільненим Херсоном у найближчі 10 днів.
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