В Николаев впервые с начала войны прибыл пассажирский поезд

"Укрзализныця" впервые с начала полномасштабной войны запустила пассажирский поезд в Николаев. Он уже прибыл в город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ в Telegram.
Компания получила разрешение на перевозки от Николаевской областной администрации. Первый поезд в Николаев вышел вчера из Киева.
Как сообщает издание "Суспільне Миколаїв", рейс уже прибыл в город.
График рейса Киев - Николаев:
Поезд будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным - из Николаева.
Напомним, "Укрзализныця" намерена возобновить железнодорожное сообщение с недавно освобожденным Херсоном в ближайшие 10 дней.
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