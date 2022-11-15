До Миколаєва вперше з початку війни прибув пасажирський поїзд

Фото: до Миколаєва вперше з початку війни прибув пасажирський потяг (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабної війни запустила пасажирський поїзд до Миколаєва. Він уже прибув до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УЗ в Telegram.

Компанія одержала дозвіл на перевезення від Миколаївської обласної адміністрації. Перший поїзд до Миколаєва вийшов учора з Києва. Як повідомляє видання "Суспільне Миколаїв", рейс уже прибув до міста. Графік рейсу Київ – Миколаїв: Поїзд курсуватиме парними числами зі столиці та непарними - з Миколаєва. Зі столиці він вирушатиме о 22:14 і прибуватиме до Миколаїв о 07:15.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55.