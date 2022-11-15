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В Николаев впервые с начала войны прибыл пассажирский поезд

Новина українською →
Николаев, Вторник 15 ноября 2022 09:52
В Николаев впервые с начала войны прибыл пассажирский поезд Фото: в Николаев впервые с начала войны прибыл пассажирский поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Руслан Гаращенко

"Укрзализныця" впервые с начала полномасштабной войны запустила пассажирский поезд в Николаев. Он уже прибыл в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ в Telegram.

Компания получила разрешение на перевозки от Николаевской областной администрации. Первый поезд в Николаев вышел вчера из Киева.

Как сообщает издание "Суспільне Миколаїв", рейс уже прибыл в город.

График рейса Киев - Николаев:

Поезд будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным - из Николаева.

  • Из столицы он будет отправляться в 22:14 и прибывать в Николаев в 07:15.
  • В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:09 и прибывать в Киев в 06:55.

Напомним, "Укрзализныця" намерена возобновить железнодорожное сообщение с недавно освобожденным Херсоном в ближайшие 10 дней.

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Николаев Укрзализныця
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