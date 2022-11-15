Фото: в Николаев впервые с начала войны прибыл пассажирский поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Укрзализныця" впервые с начала полномасштабной войны запустила пассажирский поезд в Николаев. Он уже прибыл в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ в Telegram.

Компания получила разрешение на перевозки от Николаевской областной администрации. Первый поезд в Николаев вышел вчера из Киева. Как сообщает издание "Суспільне Миколаїв", рейс уже прибыл в город. График рейса Киев - Николаев: Поезд будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным - из Николаева. Из столицы он будет отправляться в 22:14 и прибывать в Николаев в 07:15.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:09 и прибывать в Киев в 06:55.