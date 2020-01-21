Микитасю сократили сроки ознакомления с материалами одного из дел

Офис Генерального прокурора ограничил бывшему народному депутату Максиму Микитасю срок ознакомления с материалами уголовного производства по факту избиения им главы сельсовета в Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, прокуроры Офиса генпрокурора согласовали ходатайство следователя Государственного бюро расследований об ограничении стороне защиты Микитася срока ознакомления с делом.

"Прокуроры Офиса генерального прокурора согласовали ходатайство следователя ГБР об ограничении стороне защиты срока ознакомления с материалами производства в отношении бывшего народного депутата Украины (VIII созыва) по факту хулиганских действий в помещении поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на такой шаг сторона обвинения вынуждена была пойти в связи с тем, что подозреваемый и его защитник в течение месяца со дня получения уведомления об окончании досудебного следствия не ознакомилась с одним документом уголовного производства.

"Ходатайство направлено для рассмотрения в суде. Досудебное расследование продолжается и находится на контроле руководства Офиса генерального прокурора", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ГБР расследует хулиганские действия экс-парламентария Максима Микитася во время сессии поселкового совета в Любече Черниговской области. Как сообщалось, нардеп ворвался в помещение поселкового совета во время сессии и нанес председателю совета Сергею Пинчуку телесные повреждения.

Как писало РБК-Украина, 20 января правоохранители надели электронный браслет на бывшего депутата Верховной рады Максима Микитася. Его адвокат Александр Лысак заявлял, что недавно браслет сняли, так как экс-парламентарий получил разрешение САП временно вылететь из страны.

Добавим также, ранее Высший антикоррупционный суд Украины назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. За него внесли залог, и экс-нардепа отпустили.