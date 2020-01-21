ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Микитасю сократили сроки ознакомления с материалами одного из дел

Новости » Политика     21.01.2020 - 14:45
Микитасю сократили сроки ознакомления с материалами одного из дел
Фото: Максим Микитась (facebook.com максим микитась)

Речь идет об избиении экс-нардепом главы сельсовета в Черниговской области

Офис Генерального прокурора ограничил бывшему народному депутату Максиму Микитасю срок ознакомления с материалами уголовного производства по факту избиения им главы сельсовета в Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, прокуроры Офиса генпрокурора согласовали ходатайство следователя Государственного бюро расследований об ограничении стороне защиты Микитася срока ознакомления с делом.

"Прокуроры Офиса генерального прокурора согласовали ходатайство следователя ГБР об ограничении стороне защиты срока ознакомления с материалами производства в отношении бывшего народного депутата Украины (VIII созыва) по факту хулиганских действий в помещении поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на такой шаг сторона обвинения вынуждена была пойти в связи с тем, что подозреваемый и его защитник в течение месяца со дня получения уведомления об окончании досудебного следствия не ознакомилась с одним документом уголовного производства.

"Ходатайство направлено для рассмотрения в суде. Досудебное расследование продолжается и находится на контроле руководства Офиса генерального прокурора", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ГБР расследует хулиганские действия экс-парламентария Максима Микитася во время сессии поселкового совета в Любече Черниговской области. Как сообщалось, нардеп ворвался в помещение поселкового совета во время сессии и нанес председателю совета Сергею Пинчуку телесные повреждения.

Как писало РБК-Украина, 20 января правоохранители надели электронный браслет на бывшего депутата Верховной рады Максима Микитася. Его адвокат Александр Лысак заявлял, что недавно браслет сняли, так как экс-парламентарий получил разрешение САП временно вылететь из страны.

Добавим также, ранее Высший антикоррупционный суд Украины назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. За него внесли залог, и экс-нардепа отпустили.

В деле Микитася и Аллерова появился еще один подозреваемый На Микитася повторно надели электронный браслет
Новости Украины ГПУМикитась
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь