Микитасю скоротили терміни ознайомлення з матеріалами однієї зі справ

Фото: Максим Микитась (facebook.com максим микитась)

Йдеться про побиття екс-нардепом глави сільради у Чернігівській області

Офіс Генерального прокурора обмежив колишньому народному депутату Максиму Микитасю строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо побиття ним глави сільської ради у Чернігівській області. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, прокурори Офісу генпрокурора погодили клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про обмеження стороні захисту Микитася строку ознайомлення зі справою.

"Прокурори Офісу генерального прокурора погодили клопотання слідчого ДБР про обмеження стороні захисту строку ознайомлення з матеріалами провадження відносно колишнього народного депутата України (VIII скликання) за фактом хуліганських дій у приміщенні селищної ради в с. Любеч Ріпкінського району Чернігівської області", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що на такий крок сторона обвинувачення вимушена була піти у зв'язку з тим, що підозрюваний та його захисник упродовж місяця з дня отримання повідомлення про закінчення досудового слідства не ознайомилась із жодним документом кримінального провадження.

"Клопотання скеровано для розгляду в суді. Досудове розслідування триває та перебуває на контролі керівництва Офісу генерального прокурора", - поінформували у відомстві.

Нагадаємо, ДБР розслідує хуліганські дії екс-парламентаря Максима Микита під час сесії селищної ради в Любечі Чернігівської області. Як повідомлялося, нардеп увірвався у приміщення селищної ради під час сесії і завдав голові ради Сергію Пінчуку тілесних ушкоджень.

Як писало РБК-Україна, 20 січня правоохоронці наділи електронний браслет на колишнього депутата Верховної ради Максима Микита. Його адвокат Олександр Лисак заявляв, що недавно браслет зняли, так як екс-парламентарій отримав дозвіл САП тимчасово вилетіти з країни.

Додамо також, раніше Вищий антикорупційний суд України призначив Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 млн гривень. За нього внесли заставу, і екс-нардепа відпустили.