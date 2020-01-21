ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Микитасю скоротили терміни ознайомлення з матеріалами однієї зі справ

Новини » Політика     21.01.2020 - 14:45
Микитасю скоротили терміни ознайомлення з матеріалами однієї зі справ
Фото: Максим Микитась (facebook.com максим микитась)

Йдеться про побиття екс-нардепом глави сільради у Чернігівській області

Офіс Генерального прокурора обмежив колишньому народному депутату Максиму Микитасю строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо побиття ним глави сільської ради у Чернігівській області. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, прокурори Офісу генпрокурора погодили клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про обмеження стороні захисту Микитася строку ознайомлення зі справою.

"Прокурори Офісу генерального прокурора погодили клопотання слідчого ДБР про обмеження стороні захисту строку ознайомлення з матеріалами провадження відносно колишнього народного депутата України (VIII скликання) за фактом хуліганських дій у приміщенні селищної ради в с. Любеч Ріпкінського району Чернігівської області", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що на такий крок сторона обвинувачення вимушена була піти у зв'язку з тим, що підозрюваний та його захисник упродовж місяця з дня отримання повідомлення про закінчення досудового слідства не ознайомилась із жодним документом кримінального провадження.

"Клопотання скеровано для розгляду в суді. Досудове розслідування триває та перебуває на контролі керівництва Офісу генерального прокурора", - поінформували у відомстві.

Нагадаємо, ДБР розслідує хуліганські дії екс-парламентаря Максима Микита під час сесії селищної ради в Любечі Чернігівської області. Як повідомлялося, нардеп увірвався у приміщення селищної ради під час сесії і завдав голові ради Сергію Пінчуку тілесних ушкоджень.

Як писало РБК-Україна, 20 січня правоохоронці наділи електронний браслет на колишнього депутата Верховної ради Максима Микита. Його адвокат Олександр Лисак заявляв, що недавно браслет зняли, так як екс-парламентарій отримав дозвіл САП тимчасово вилетіти з країни.

Додамо також, раніше Вищий антикорупційний суд України призначив Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 млн гривень. За нього внесли заставу, і екс-нардепа відпустили.

У справі Микитася та Аллерова з'явився ще один підозрюваний На Микитася повторно наділи електронний браслет
Новини України ГПУМикитась
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся