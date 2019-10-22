Микитася взяли под стражу и определили залог

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда завершила рассмотрение жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и взяла под стражу бывшего народного депутата Максима Микитася и определила сумму залога в размере 80 млн гривен. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Как сообщается, согласно решению суда, Микитась будет находиться под стражей до 14 ноября 2019 года.

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. По данным следствия, он в сговоре с экс-командующим Нацгвардии организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью в Киеве. Впоследствии за Микитася внесли залог.

Добавим, что Государственное бюро расследований подозревает бывшего народного депутата Максима Микитася в незаконной легализации более 200 млн гривен. ГБР завело дело против Микитася 26 июля 2019 года.

В заявлении ведомства говорилось, что экс-нардеп используя подставных лиц и подделав документы на получение корпоративных прав за объектами строительства, незаконно легализовал денежные средства в размере более 200 млн гривен. Для этого Микитась якобы подделал догови купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав.