Микитася отправили под арест и увеличили сумму залога

Фото: Максим Микитась (facebook.com maxim mikitas)

Сумму залога увеличили до 100 млн гривен

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отправил экс-главу "Укрбуда" и народного депутата Максима Микитася под арест. Также ВАКС увеличил сумму залога до 100 млн гривен.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

Сообщается, что Апелляционная палата ВАКС полностью удовлетворила ходатайство прокурора и отправила Микитася под стражу с возможностью внесения 100 млн грн залога.

Прокурор смог аргументировать нецелесообразность домашнего ареста для Микитася тем, что, во-первых, внесенный ранее залог депутату могли вернуть. В таком случае Микитась мог бы игнорировать меры пресечения, понимая, что не рискует деньгами.

"Во-вторых, есть доказательства, что Микитась размышлял над убийством своих соучастников. Под домашним арестом ему несложно было бы найти исполнителя такого покушения, ведь он может общаться с другими людьми", - отмечают в ЦПК.

Микитась подозревается в организации схемы по завладению 82 млн гривен при махинациях с квартирами для Национальной гвардии. "Укрбуд" и НГУ заключили соглашение о возведении на территории бывшей военной части на Печерске в Киеве жилого дома. НГУ должна была получить в нем 50 квартир и 30 парковочных мест. Вместо этого в Нацгвардии решили обменять жилье и парковку в центре на окраину города. Разница в стоимости объектов составила 82 млн гривен.

Напомним, в деле о квартирах фигурируют другие должностные лица "Укрбуда" и бывший командующий НГУ Юрий Аллеров.

Также сообщалось, что две недели назад ВАКС отправил Максима Микитася под домашний арест.

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Автор: Роман Калиниченко