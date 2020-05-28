Микитася відправили під арешт і збільшили суму застави

Фото: Максим Микитась (facebook.com maxim mikitas)

Суму застави збільшили до 100 млн гривень

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив екс-главу "Укрбуду" та народного депутата Максима Микитася під арешт. Також ВАКС збільшив суму застави до 100 млн гривень.

Про це йдеться у повідомленні Апеляційної палати ВАКС.

Повідомляється, що Апеляційна палата ВАКС повністю задовольнила клопотання прокурора і відправила Микитася під варту до 14 червня з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Микитась підозрюється в організації схеми із заволодінням 82 млн гривень при махінаціях з квартирами для Національної гвардії. "Укрбуд" та НГУ уклали угоду про зведення на території колишньої військової частини на Печерську в Києві житлового будинку. НГУ повинна була отримати в ньому 50 квартир та 30 паркувальних місць. Замість цього в Нацгвардії вирішили обміняти житло і паркування в центрі на околицю міста. Різниця у вартості об'єктів склала 82 млн гривень.

Нагадаємо, у справі про квартири фігурують інші посадові особи "Укрбуду" і колишній командувач НГУ Юрій Аллеров.

Також повідомлялося, що два тижні тому ВАКС відправив Максима Микитася під домашній арешт.

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Автор: Роман Калиниченко