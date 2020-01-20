Микитась летел в Лондон с разрешения НАБУ и САП, - адвокат

Экс-народный депутат и бывший президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась, которого пограничники сняли с самолета в аэропорте "Борисполь" при попытке покинуть Украину, ранее получил от прокуроров Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированный антикоррупционной прокуратуры официальное разрешение вылететь в Великобританию. Об этом сообщил журналистам адвокат Микитася Александр Лысак, ссылаясь, в частности, на соответствующее письмо САП от 15 января 2020 года, передает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство УНИАН.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура не возражает против Вашего выезда за границы территории Украины, а именно в Великобританию, в период времени с 20.01.2020 по 24.01.2020 для проведения лечения в Соединенном Королевстве Великой Британии и Северной Ирландии", - цитирует сказанное в документе Лысак.

В письме также отмечается, что Микитасю для выезда возвращается загранпаспорт, который он обязан вернуть правоохранителям не позже 25 января 2020 года. Также было разрешено на это время снять браслет.

По словам адвоката, ему пока не известно, почему Микитасю в итоге отказали в разрешении на вылет.

"У него было разрешение на четыре дня от НАБУ и САП, ему вернули загранпаспорт, и он собирался в Великобританию по личному вопросу. Он уже прошел таможенный и пограничный контроль, но его не пустили. Это волатильность и халатность нашей чиновничьей системы. Кто вернёт моему клиенту деньги за билет? За сорванный график дел в Лондоне?" - добавил адвокат Микитася.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд Украины назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. За него внесли залог и отпустили.