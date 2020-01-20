Микитась летів до Лондона з дозволу НАБУ і САП, - адвокат

Фото: Максим Микитась (facebook.com)

Адвокат Микита стверджує, що поїздка екс-депутата була узгоджена з Офісом генпрокурора

Екс-народний депутат та колишній президент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась, якого прикордонники зняли з літака в аеропорту "Бориспіль" при спробі покинути Україну, раніше отримав від прокурорів Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізований антикорупційної прокуратури офіційний дозвіл вилетіти до Великобританії. Про це повідомив журналістам адвокат Микитася Олександр Лисак, посилаючись, зокрема, на відповідний лист САП від 15 січня 2020 року, передає РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство УНІАН.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура не заперечує проти виїзду за межі території України, а саме у Великобританії, в період часу з 20.01.2020 за 24.01.2020 для проведення лікування у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", - цитує сказане в документі Лисак.

У листі також зазначається, що Микитасю для виїзду повертається закордонний паспорт, який він зобов'язаний повернути правоохоронцям не пізніше 25 січня 2020 року. Також було дозволено на цей час зняти браслет.

За словами адвоката, йому поки не відомо, чому Микитасю в результаті відмовили у дозволі на виліт.

"У нього був дозвіл на чотири дні від НАБУ і САП, йому повернули закордонний паспорт, і він збирався в Великобританію для вирішення особистого питання. Він вже пройшов митний і прикордонний контроль, але його не пустили. Це волатильність і недбалість нашої чиновницької системи. Хто поверне моєму клієнту гроші за квиток? За зірваний графік справ у Лондоні?" - додав адвокат Микитася.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд України призначив Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 млн гривень. За нього внесли заставу і відпустили.