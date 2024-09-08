Микита розповів про своє завдання в Офісі президента

Колишній голова Закарпатської ОВА Віктор Микита переходить на роботу в Офіс президента. Його головне завдання - налагодження роботи військових адміністрацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Микиту у Telegram.
"Одне з головних завдань, яке переді мною ставить очільник Офісу президента, - забезпечити ефективну роботу військових адміністрацій, посилити комунікацію та довіру між місцевою владою, громадами, підприємцями й іншими інституціями на тому рівні, який є на Закарпатті", - зазначив Микита.
На його думку, ефективна робота ОВА у кожному регіоні - це ключ до розвитку областей, а також збереження людського, гуманітарного, економічного та оборонного потенціалів, фінансової підтримки українських військових і добробуту українців в умовах воєнного стану.
Додамо, що Віктор Микита також працював в СБУ. Детальніше про нього - у матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, початок осені в Україні ознаменувався кадровими змінами в уряді та Офісі президента.
Так, зокрема, у низці міністерств змінилися очільники. Це стосується Міністерства закордонних справ, Мінреінтеграції, Мінвідновлення, Міндовкілля, Мінстратегпрому, Мінспорту та Мінкультури.
Крім того, відбулися і деякі реорганізації. До прикладу, Міністерство юстиції увійшло під керівництво віце-прем'єрки Ольги Стефанішиною, яка очолює європейську та євроатлантичну інтеграції України.
Крім того, глава держави Володимир Зеленський змінив декількох осіб з Офісу президента. З посади голови Закарпатської ОВА Віктора Микиту призначили на пост заступника керівника Офісу президента. Таку ж посаду отримала екс-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Також Зеленський призначив двох своїх радників - Дмитра Литвина (радник з питань комунікації) та Олександра Камишіна (радник зі стратегічних питань). Камишін до цього очолював Мінстратегпром.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.